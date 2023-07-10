Курс валют на 10 июля: гривня слабеет к доллару на "черном рынке"

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В понедельник, 10 июля, наличная гривня подешевела к доллару, но укрепилась к евро на черном рынке, в банках стало выгоднее продать евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,99 – 37,19 грн против котировок в 36,91 – 37,16 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 40,57 - 40,89 грн против курса 40,5 - 40,92 грн за евро в воскресенье.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 7 июля – 36,75 – 37,35 грн);

Евро – 40,4 – 41,0 грн (курс на 7 июля – 40,3 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,6 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда