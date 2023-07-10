Курс валют на 10 июля: гривня слабеет к доллару на "черном рынке"
Понедельник, 10 июля 2023, 10:26 -
В понедельник, 10 июля, наличная гривня подешевела к доллару, но укрепилась к евро на черном рынке, в банках стало выгоднее продать евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,99 – 37,19 грн против котировок в 36,91 – 37,16 в воскресенье.
В это же время "черный" курс евро составил 40,57 - 40,89 грн против курса 40,5 - 40,92 грн за евро в воскресенье.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 7 июля – 36,75 – 37,35 грн);
- Евро – 40,4 – 41,0 грн (курс на 7 июля – 40,3 – 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,7 – 37,6 грн;
- Укрэксимбанк – 36,6 – 37,4 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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