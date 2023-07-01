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За неделю ни одному новому судну не разрешили присоединиться к "зерновой сделке" - ООН

Суббота, 1 июля 2023, 17:15 - Игорь Пилипив
 
getty images

С 26 июня ни одному новому судну не было разрешено присоединиться к "зерновой сделке", несмотря на поданные 29 заявок в Совместный координационный центр. 

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Соответствующее заявление в пятницу сделал на брифинге в Нью-Йорке заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак. 

По его словам, сейчас в рамках инициативы задействовано лишь 13 судов - они загружаются в украинских портах или находятся на пути в Стамбул или из Стамбула. 

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"Если в рамках Черноморской инициативы не появятся новые суда, миллион или даже больше тонн продовольствия застрянут в портах в период до 17 июля", - подчеркнул официальный представитель ООН

Хак призвал все стороны обеспечить беспрепятственный допуск дополнительных судов к морскому гуманитарному коридору в Черном море, который служит "спасательным кругом для продовольственной безопасности на планете". Начало сезона уборки урожая подчеркивает настоятельную необходимость действий, добавил он.  

Добавляется, что в июне этого года в рамках Черноморской инициативы было экспортировано лишь 2 млн тонн продовольствия, что значительно ниже возможностей портов и потребности импортеров.  

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Напомним:

В МИД считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Экономическая правда.

зепно экспорт ООН РФ
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