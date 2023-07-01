Межфракционное объединение Разумкова хочет заблокировать закон об отмене "упрощенки 2%"

Межфракционное объединение "Умная политика" Дмитрия Разумкова зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования во втором чтении за закон №8401, по которому предусмотрена отмена с 1 августа единого налога в 2%.

Об этом сообщил председатель межфракционного объединения Дмитрий Разумков.

"Мы с командой "Разумной политики" зарегистрировали блокирующее постановление к разрушительному законопроекту №8401. Будем использовать все законные механизмы, чтобы не допустить, чтобы он вступил в силу", - написал Разумков.

По его словам, объединение будет добиваться отмены решения о принятии закона №8401, который загонит бизнес под пол проверками, штрафами и высокими налогами.

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Напомним:

Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект №8401, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично - моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

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