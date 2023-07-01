Twitter закрыл доступ к контенту неавторизованным пользователям

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Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой".

Об этом пишет Reuters.

Пользователям, которые будут пытаться просмотреть контент на платформе Twitter, будет предложено создать учетную запись или войти в существующую, чтобы увидеть твит.

Владелец Twitter Илон Маск отметил, что сотни организаций изымали данные Twitter, что влияло на работу пользователей.

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Ранее Маск уже выражал недовольство тем, что фирмы по искусственному интеллекту, такие как OpenAI, владелец ChatGPT, используют данные Twitter для обучения своих обширных языковых моделей.

"Мы обязательно подадим в суд на тех, кто украл наши данные, и с нетерпением ждем встречи с ними в суде, которая состоится (оптимистично) через 2-3 года", - сказал Маск.

Ранее в письме на имя генерального директора Microsoft Сатьи Наделли адвокат Маска Алекс Спиро попросил технологического гиганта провести аудит использования контента Twitter, утверждая, что разработчик Windows нарушил соглашение об использовании данных социальной сети.

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Напомним:

Доходы Twitter от рекламы в США за пять недель с 1 апреля по первую неделю мая составили 88 млн долл, что на 59% меньше, чем годом ранее.