Зеркальный ответ: аграрии планируют заблокировать въезд польских грузовиков в Украину

"Всеукраинский аграрный совет" и Ассоциация производителей молока планируют в ответ на начатый польскими фермерами протест против транзита через территорию Польши украинской сельхозпродукции провести зеркальный протест, перекрыв движение польским грузовикам через 4 международных пункта пропуска.

Об этом говорится в заявлении "Всеукраинского аграрного совета".

Подчеркивается, что украинские агропроизводители перекрывают движение польским грузовикам через 4 международных пункта пропуска: перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" со стороны Украины; в пгт Краковец возле международного пункта пропуска "Краковец-Корчова"; в с. Рата возле международного пункта пропуска "Рава-Русская"; в с. Шегини возле международного пункта пропуска "Шегини-Медика, в с. Старовойтово, ул. Пограничников 1.

Планируется, что акция начнется 10 июня в 10:00 и продлится до 00:00 14 июня.

"Проведение мероприятия обусловлено категорическим несогласием украинских аграриев с действиями польской стороны, которые в одностороннем порядке, нарушая торговые правила ЕС и решение Еврокомиссии о возобновлении транзита украинской сельскохозяйственной продукции, продолжают физически блокировать грузовики из Украины на территорию Польши.

Такой позицией польские фермеры играют на руку Путину, потому что хотят, чтобы украинское зерно просто осталось в Украине, а цены выросли. Именно этого хотят в РФ", - говорится в заявлении.

Напомним:

Польские митингующие перекрыли движение через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", украинских водителей просят выбирать альтернативные таможенные пункты для пересечения границы.

По информации ЭП, забастовку проводят польские фермеры.

Предыдущая забастовка на этом же пункте пропуска произошла в мае и длилась более 10 дней, создав для украинских перевозчиков и экспортеров значительные убытки. Причиной стали забастовки польских перевозчиков.

Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" обеспечивает около 40% грузопотока.

В сентябре прошлого года "Ягодин - Дорогуск" был заблокирован очередью из грузовиков протяженностью до 60 км. Это произошло из-за низкой пропускной способности таможни и забастовки с польской стороны.

Экономическая правда