Доля неработающих кредитов в госбанках выросла до 53%

По состоянию на 1 мая 2023 года неработающие кредиты (NPL) в государственных банках составляли 53% от их общего кредитного портфеля.

Об этом сообщают аналитики SOE Weekly в дайджесте для ЭП, проанализировав данные НБУ.

При этом доля неработающих кредитов в частных банках составляла 22%.

"По состоянию на 1 февраля 2022 года доля NPL в госбанках составляла 46%. Она выросла до 53% по состоянию на 1 мая 2023 года на фоне российского вторжения.

Однако доля NPL в "ПриватБанке" за тот же период снизилась на 1 процентный пункт - с 68% до 67%. В других госбанках - включая "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк" - доля неработающих кредитов резко возросла более чем на 15 процентных пунктов, достигнув 43% с начальных 27%", - говорится в дайджесте.

Увеличение доли NPL в госбанках, кроме "ПриватБанка", прежде всего объясняется ростом доли NPL в иностранной валюте, которая выросла на 24 процентных пункта - с 23% до 47%. Такой рост, вероятно, связан со значительной девальвацией гривны по отношению к доллару США: официальный обменный курс изменился с 28,4 грн/долл. в феврале 2022 года до 36,6 грн/долл. в мае 2023 года, говорят эксперты.

"Это расхождение также может быть связано с тем, что "ПриватБанк" после национализации сосредоточился на розничном банковском обслуживании, которое меньше пострадало от полномасштабной агрессии России, тогда как другие банки имели значительные кредитные портфели в корпоративном сегменте, в том числе кредиты госпредприятиям. Для проверки этой гипотезы нам нужны дополнительные данные", - добавили они.

Аналитики также отмечают, что следует ожидать дальнейшего роста доли неработающих кредитов в госбанках после национализации "Сенс Банка" (ранее "Альфа-Банка").

Читайте подробнее: Государство остается крупнейшим владельцем предприятий, у госбанков растет доля плохих кредитов

Экономическая правда