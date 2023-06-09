Госспецсвязи могут предоставить чрезвычайные полномочия с коррупционными рисками

Проект закона №8087 "О неотложных мерах усиления возможностей по киберзащите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры", который вскоре парламент рассмотрит в целом, предоставляет Госспецсвязи чрезвычайные полномочия, которые содержат коррупционные риски.

Об этом заявляют общественные деятели и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Ко второму чтению в документ внесли изменения, которые предоставляют Государственной службе специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ) широкие дискреционные полномочия (право действовать по собственному усмотрению), по которым служба сможет получать доступ к информационным системам предприятий и организаций.

При этом объектом контроля ГССЗИ станут не только государственные органы, но и частные системы, где обрабатывается информация с ограниченным доступом, например конфиденциальная.

Как отмечает предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар, большое количество вопросов в законопроекте в части сужения прав частного бизнеса, проверок, применения санкций не раскрыты, а ссылаются на будущие нормативные акты Кабмина и ГСССЗИ, что создает неопределенность.

Так, контроль со стороны ГСССЗИ может осуществляться в виде внеплановых проверок с привлечением сотрудников Киберполиции, СБУ, которые будут иметь право тестировать системы и доступ к ним, что может стать основанием для изъятия оборудования.

Одной из форм контроля будут специальные меры контроля, когда уполномоченные лица будут иметь доступ к зданиям и другим объектам частной компании, а также смогут ознакомиться с любыми материалами. Они смогут проверять законность применения систем, например, на наличие экспертизы.

ГСССЗИ также сможет предоставлять частным компаниям требования и директивы, которые могут касаться обязательства установить определенное оборудование.

А Интернет ассоциация Украины предупреждает, что закон создаст чрезмерную финансовую нагрузку на операторов критической инфраструктуры.

"Нецелесообразно распространение государственного контроля и регулирования на операторов критической инфраструктуры III и IV категории, которые обычно являются малыми и микропредприятиями, ведь они не имеют ресурсов для найма ответственного лица по киберзащите и внедрения соответствующих мероприятий, а также из-за того, что это перегрузит соответствующую государственную систему контроля и регулирования", - отмечают в ассоциации.

Кроме того, НАПК в своей оценке документа пришло к выводу, что законопроект содержит ряд коррупционных рисков и требует существенной доработки.

Среди этих рисков НАПК выделяет расширение дискреционных полномочий ГСССЗИ при осуществлении государственного контроля в сферах технической защиты информации и киберзащиты, поскольку в документе отсутствуют положения, определяющие основания и перечень случаев для привлечения сотрудников Киберполиции.

Кроме того, в документе отсутствуют четкие критерии, которые бы определяли процедуру составления списка запрещенного программного обеспечения и коммуникационного оборудования. Это может привести к искусственному регулированию рынка.

Законопроект ограничивает круг частных компаний, которые могут поставлять товары, работы, услуги заказчикам и операторам критической инфраструктуры, поскольку ГСССЗИ, а не заказчик, будет определять требования к поставке, процедуру проверки по вопросам безопасности для компании.

Экономическая правда