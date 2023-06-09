Украина призывает исключить Россию из Международного агентства по возобновляемой энергии

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил инициативу Украины об исключении РФ из Международного агентства по возобновляемой энергии с чиновниками Великобритании, Франции, Швеции и Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Глава ведомства провел ряд встреч с чиновниками разных стран в рамках заседания Совета министров стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ходе обсуждения речь шла, в частности, об инициативе Украины по исключению России из состава Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) - организации, уполномоченной способствовать устойчивому использованию возобновляемой энергии.

Галущенко отметил, что с начала большой войны украинская энергосистема в результате разрушений и оккупации потеряла 75% ветровой генерации и более 20% солнечной.

"Страна-террорист всеми своими действиями в Украине несет угрозу не только ядерной и радиационной безопасности мира, но и всеми возможными средствами создает препятствия для энергетического перехода, в частности, разрушая объекты "зеленой" генерации, одним из которых была Каховская ГЭС", - добавил министр.

Следовательно, после совершения таких преступлений действующее членство РФ в такой организации должно быть прекращено.

Британская сторона поддержала инициативу по исключению России. Также эта позиция нашла понимание у представителей других государств.

Экономическая правда