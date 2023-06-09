Государственная архитектурная инспекция получила постоянного руководителя

Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) возглавил Александр Новицкий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 июня, сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Должность была вакантной с марта 2023 года.

Новицкий все это время был исполняющим обязанности руководителя ГИАГ. Кроме того, в связи с временным статусом, Новицкий продолжал возглавлять департамент сервисных услуг этого же органа.

Трудовая деятельность Александра Новицкого на государственной службе

С 2013 года работал в Главном управлении экономики Киевской областной государственной администрации и Управлении по вопросам собственности Киевской ОГА.

В 2014-2015 годах занимал должность главного специалиста отдела общего контроля Департамента контроля за соблюдением регистрационного законодательства Государственной регистрационной службы Украины.

С 2014 по 2017 годы работал в Главном управлении юстиции в Киевской области.

В 2017 - 2021 годах реализовывал антикоррупционную реформу, работая в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В 2021 году присоединился к команде новосозданного органа исполнительной власти Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Исполнял обязанности директора Департамента сервисных услуг, а в 2022 году был назначен на эту должность.

7 марта 2023 года на заседании Правительства было принято решение о назначении Александра Новицкого временно исполняющим обязанности Председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Напоминаем:

Должность главы ГИАГ освободилась 6 марта, в связи с назначением бывшего руководителя - Семена Кривоноса, директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

ГИАМ была создана в декабре 2020 года и в сентябре 2021 года заменила Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Семен Кривонос возглавлял инспекцию с мая 2021 года.