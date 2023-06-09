Правительство за год выплатило более миллиарда гривен в качестве грантов для бизнеса

За год на гранты на старт или расширение бизнеса государство направило более 1 миллиарда гривен бюджетных средств.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает пресс-служба ведомства.

"Грантовая программа "Собственное дело" - это не только программа поддержки развития бизнеса, это еще и один из элементов политики стимулирования возвращения домой украинцев, вынужденных уехать за границу из-за войны. Мы понимаем, что возвращаться они будут при наличии, по меньшей мере, четырех условий - безопасности, возможности работать и иметь доступ к жилью, а также развиваться", - отметила Бережная.

В Минэкономики надеются, что возможность получить от государства финансовую поддержку на начало или расширение бизнеса будет стимулировать предпринимателей возвращаться в Украину.

"В общей сложности за почти год действия грантовой программы мы имеем более 5200 победителей и государство уже инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса более 1 млрд грн через гранты", - отметила замминистра.

По грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант до 250 тыс грн на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.

Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта и грант должен быть возвращен государству в виде уплаченных предпринимателем налогов и сборов в течение трех лет своей деятельности.

Экономическая правда