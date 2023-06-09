В Украине начала действовать упрощенная процедура покупки земли под сады и огороды

В Украине значительно упрощается и удешевляется покупка земли для личного пользования.

Это предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования совершения нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки" № 3065-IX, который вступил в силу 8 июня.

Теперь при продаже небольших участков, расположенных в пределах населенных пунктов, покупателей не будут проверять у нотариуса. Эти изменения значительно сократят во времени и удешевят процедуру купли-продажи таких участков для личного пользования.

Проверки также не будут осуществляться при приобретении в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства площадью, не превышающей 0,25 га.

Кроме того, Законом:

предоставлена возможность передавать преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения только на определенный срок, а не бессрочно, как имеет место сейчас;

расширен перечень лиц, которым запрещено приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения, в него включены участники (акционеры, члены) или конечные бенефициарные владельцы юридических лиц, к которым применены санкции;

установлено, что в случае государственной регистрации приобретения права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения субъектом преимущественного права или государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, одновременно проводится государственная регистрация прекращения преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения, без подачи соответствующего заявления.

Напоминаем:

Как отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, установленная ранее процедура приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения была довольно сложной.

В частности, она предусматривала проведение проверки нотариусом приобретателя такого права многочисленным требованиям закона к владельцу таких земельных участков. В среднем такая процедура занимала около недели-двух, и увеличивала нотариальные расходы.

Особенно серьезной эта проблема была для продавцов и покупателей небольших земельных участков для садоводства и земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства, расположенных в пределах населенных пунктов. Такие земельные участки в основном не имеют высокой стоимости, поэтому повышенные расходы, которые вынуждены были платить стороны договоров, создавали для них существенные неудобства.

Читайте также: Что нужно знать об аренде земли в военное время