ВВП Украины восстанавливается быстрее, чем ожидалось: рост в I квартале составил 2,4%

По итогам І квартала года сокращение ВВП Украины в годовом исчислении составило 10,5%, но по сравнению с IV кварталом прошлого года реальный ВВП вырос на 2,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на данные Госстата.

В ведомстве отмечают, что сокращение экономики на 10,5% значительно лучше, чем ранее предварительные оценки министерства (-14,1%).

"Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Она продолжает работать и преодолевать вызовы войны. И это подтверждается ростом реального ВВП сезонно скорректированного в I квартале 2023 года по сравнению с 4-м кварталом 2022 года на 2,4%", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Поддержкой для бизнеса и населения являются меры правительства по стабилизации ситуации в энергетике и решению логистических проблем, в том числе, с доступом к отдельным морским портам в рамках зернового соглашения.

Также улучшению экономического роста способствует реализация программ восстановления и поддержки предприятий, облегчающих доступ к финансовым ресурсам, в частности, программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "єРобота". А также финансирование восстановления разрушенной инфраструктуры, жилых и социальных объектов.

"Все это становится возможным в том числе благодаря международной помощи, которую оказывают страны партнеры, что в комплексе подпитывает сдержанный оптимизм у субъектов экономической деятельности", - подчеркнула министерша.

В то же время, военная агрессия продолжает формировать новые шоки и испытания для украинского народа:

задержку работы зернового коридора;

ограничительные меры со стороны стран соседей по импорту и транзиту украинских сельскохозяйственных товаров;

последствия разрушения Каховской ГЭС.

Как добавили в Минэкономики, во II квартале также наблюдается положительная динамика ВВП.

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Напоминаем:

Экономисты, которых ЭП опрашивала в прошлом году, сходились на более пессимистических сценариях украинской экономики в начале 2023 года. Оценки колебались от 25 до 70% падения ВВП в первом квартале вследствие отключений электроэнергии.

Экономическая правда