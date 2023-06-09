Киевская власть инициирует изменения законодательства по строительству укрытий

Из-за пробелов законодательства застройщики обходят требования по обязательному обустройству в домах укрытий.

Об этом сообщает Киевгоргосадминистрация.

"Застройщики, к сожалению, обходят имеющиеся требования обязательного обустройства в домах укрытий. Причина - в пробелах действующего законодательства, требующего предусматривать укрытие в проекте строительства или возможность пользоваться укрытием рядом. Так вот: "или" не должно быть", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"К чему это привело, мы видим: в фонде защитных сооружений практически отсутствуют новостройки", - добавил он.

Кроме того, он отмеимо, что ГСЧС и местное самоуправление отстранены от процесса принятия домов в эксплуатацию.

По данным КГГА, из 4,2 тыс. проверенных укрытий в столице пригодны к использованию 2,9 тыс., еще 736 могут быть укрытиями при условии их надлежащего обустройства. 578 объектов не соответствуют нормативным требованиям к помещениям, где могут быть оборудованы укрытия.

Напоминаем:

В двух районах Киева обнаружили хищения на ремонте укрытий всего на 1,3 млн гривен.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий", который, в частности, предусматривает обязательное размещение бомбоубежищ в новостройках, президент подписал в августе 2022 года.