У "Дії" появилась еще одна военная облигация – Симферополь
Пятница, 9 июня 2023, 15:15 -
В приложении "Дія" отныне доступна еще одна военная облигация, посвященная временно оккупированному Симферополю.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Дата выплаты по облигации - 15 января 2025 года, ставка - 19,5%.
Приобрести облигации можно в несколько кликов в приложении Дія. Для этого нужно:
- зайти в Дію
- на главном экране кликнуть на Военные облигации
- выбрать облигацию, партнера и количество
- подписать и оплатить любой картой
- облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.
Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, кроме Симферополя, доступны Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.
Экономическая правда