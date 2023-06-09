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У "Дії" появилась еще одна военная облигация – Симферополь

Пятница, 9 июня 2023, 15:15 - Алексей Павлыш

В приложении "Дія" отныне доступна еще одна военная облигация, посвященная временно оккупированному Симферополю.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Дата выплаты по облигации - 15 января 2025 года, ставка - 19,5%.

 
фото: Telegram Федорова

Приобрести облигации можно в несколько кликов в приложении Дія. Для этого нужно:

  1. зайти в Дію
  2. на главном экране кликнуть на Военные облигации
  3. выбрать облигацию, партнера и количество
  4. подписать и оплатить любой картой
  5. облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, кроме Симферополя, доступны Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.

Экономическая правда

Дія облигации Минцифра
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