У "Дії" появилась еще одна военная облигация – Симферополь

В приложении "Дія" отныне доступна еще одна военная облигация, посвященная временно оккупированному Симферополю.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Дата выплаты по облигации - 15 января 2025 года, ставка - 19,5%.

фото: Telegram Федорова

Приобрести облигации можно в несколько кликов в приложении Дія. Для этого нужно:

зайти в Дію на главном экране кликнуть на Военные облигации выбрать облигацию, партнера и количество подписать и оплатить любой картой облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, кроме Симферополя, доступны Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.

Экономическая правда