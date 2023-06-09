С начала войны госбюджет получил 28 миллиардов из конфискованных активов россиян

В результате арестов и других механизмов конфискаций активов россиян и коллаборантов с начала войны государственный бюджет получил 28,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Trap Aggressor на основе ответов Государственной казначейской службы Украины, определений в судебном реестре и новостей АРМА.

Самым большим "донатом" в бюджет стали средства от национализированных российских банков на общую сумму 25,8 млрд грн. В Госказначействе сообщили, что по состоянию на май этого года поступления в специальный фонд государственного бюджета составляют:

за 2022 год – 17 млрд 670 тыс грн;

за 2023 год – 8,8 млрд грн.

Речь идет о средствах украинских дочерних банков Сбербанка и Веб.РФ (Международный резервный банк и Проминвестбанк), национализация корпоративных прав и финансовых активов которых состоялась по решению СНБО от 11 мая 2022 года.

Также на начало июня известно о приобретении Агентством по розыску и менеджменту активов военных облигаций на 1,6 млрд грн.

"В АРМА попадает арестованное в рамках уголовных производств имущество. Если актив быстро портится, его продают, а на полученные денежные средства покупают военные облигации, которые кладут на специальный счет. Средства продолжают принадлежать предыдущему собственнику проданного имущества, хотя и остаются арестованными. Этот процесс рискован, потому что в случае снятия ареста с имущества собственнику должны вернуть его либо облигациями, либо деньгами. Однако в настоящее время средства уже в бюджете – и это главное во время войны, - объяснили аналитики.

Доподлинно неизвестно, происходят ли все эти 1,6 млрд грн от продажи именно активов агрессора, но 1,32 млрд АРМА получила от продажи российского аммиака. Также кроме аммиака Агентство также продавало белорусский калий.

В АРМА также заявляют, что часть облигаций покупается на средства активов агрессора.

Агентство также ищет управляющих для арестованных компаний. Представители АРМА не могут назвать точную цифру управляемых ими компаний и определить среди них российские или белорусские. Поэтому сосчитать сумму средств, полученную бюджетом, также невозможно.

В прошлом году АРМА направила в бюджет 34,8 млн грн от управления всеми активами. Но за 2022 год известно лишь о нескольких случаях, когда АРМА назначала управляющих на российские активы, поэтому эти миллионы не следует считать средствами компаний агрессора. От управления арестованными заправками Медведчука за первый квартал 2023 года в бюджет поступило 378 тыс. грн.

Кроме этого, задокументированы переводы арестованных средств на счет ГУР Министерства обороны по решению суда. В судебном реестре с начала большой войны есть три дела по назначению платежа разведчикам для обеспечения обороноспособности Украины на общую сумму в 791 млн грн:

арестованые 491 млн грн компании "Айдар";

240 млн грн, вероятно, и дела Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович;

53 млн грн со счетов производителя чая Greenfield.

Trap Aggressor

Что касается санкций, то обменять активы, конфискованные в рамках такого закона, на деньги не так просто.

"Когда Министерство юстиции выигрывает иски против россиян в суде, то имущество должно дальше передаваться государству, например, в Фонд государственного имущества, чтобы Фонд в дальнейшем это имущество продавал по процедурам приватизации", - пояснили аналитики.

По состоянию на июнь 2023 г. пока ни один взысканный актив с подсанкционных лиц не реализован.

"Украина получила 28,3 млрд грн по разным механизмам конфискации и от арестов имущества у россиян, однако может получить гораздо больше. Конфискация активов агрессора должна привлечь в бюджет средства от продажи десятков бизнесов, а по сей день конфисковано только 12 компаний российских олигархов.

Также в Украине до сих пор не национализированы более 900 коммерческих объектов, принадлежащих России, а десятки арестованных компаний так и не получили управителей от АРМА, доходы которых также должны идти на военные облигации или на другие государственные счета", - подытожили в Trap Aggressor.