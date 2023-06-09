Ночной обстрел россиян повредил объекты добычи газа и ГТС

В ночь на 9 июня враг нанес очередную массированную атаку и повредил 2 объекта газодобычи, один объект Оператора ГТС и линии электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Зафиксировано повреждение 2 объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела попадание в один из объектов Оператора ГТС Украины в Запорожской области. Идет ликвидация последствий", - отметили в министерстве.

Специалисты Укргидроэнерго продолжают применять оперативное регулирование (снижают объемы сброса воды) с учетом необходимости обеспечения баланса энергосистемы и минимизации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

На Криворожской ТЭС в пруду-охладителе уровень воды пока достаточен для обеспечения работы энергоблоков. По оценкам Минэнерго ее хватит на период от 10 месяцев до года. Однако в будущем в связи с падением уровня воды может возникнуть потребность в пополнении пруда и, соответственно, обеспечении бесперебойной работы станции.

Энергетики Херсонской и Николаевской областей продолжают фиксировать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС и вызванного им наводнения.

В Херсонской области обесточены 158 трансформаторных подстанций, в Николаевской области - 49 трансформаторных подстанций.

Кроме этого, в городе Херсон фиксируется постепенное уменьшение уровня воды, который к 8:00 утра снизился до отметки 5,3 метра (максимум достигал 5,68 м).

"Энергетики уже начали восстановительные работы там, где это возможно. Утром удалось вернуть электроснабжение для более 2 тысяч домохозяйств в Херсоне и области. Без света из-за подтопления остаются более 16 тысяч потребителей", – добавили в Минэнерго.

Ситуация на Херсонской ТЭЦ также контролируется - после ухода воды энергетики начнут работы по возобновлению работы насосной станции, которая была подтоплена.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 3 населенных пункта и зафиксирован обстрел населенного пункта, прилегающего к генерирующей станции. Есть также повреждения из-за обстрелов в Харьковской области.

Экономическая правда