Нефть завершает падением вторую неделю подряд

Цены на нефть падают вторую неделю подряд из-за беспокойства по поводу спроса со стороны Китая и из-за скептицизма относительно заключения ядерного соглашения между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 26 центов, или 0,3%, до 75,70 долларов за баррель до 07:36 по Гринвичу.

Фьючерсы West Texas Intermediate в США снизились на 22 цента, также снизившись на 0,3%, до 70,94 долларов за баррель.

Оба контрольных показателя снизились примерно на 1 доллар в четверг, восстановившись от предыдущих потерь более чем в 3 доллара после того, как США и Иран опровергли сообщение Middle East Eye о том, что они близки к ядерному соглашению.

В течение недели они на пути к потерям примерно на 1%, подобно прошлой неделе.

Что повлияло на цены

"Ожидается, что в ближайшее время цены на нефть останутся в диапазоне примерно на 3 доллара выше и ниже 70 долларов за WTI", - считает товарный аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.

Цены на нефть выросли в начале недели после того, как Саудовская Аравия на выходных пообещала существенно сократить добычу, но они сократили рост из-за роста запасов топлива в США и слабых данных о китайском экспорте.

Ожидание сокращения предложения и повышения спроса, поскольку Соединенные Штаты вступают в сезон летних отпусков, когда все больше людей ездят на автомобили, компенсируются беспокойством по поводу медленного роста спроса на топливо в Китае.

Хотя экономическое восстановление Китая происходило медленнее, чем ожидалось, Индии, являющейся третьей по величине потребителю нефти в мире, удалось сохранить экономическую динамику.

Высокая промышленная деятельность способствовала стремительному росту потребления горючего в Индии в мае, повысив продажи дизельного топлива до рекордного уровня.

Некоторые аналитики ожидают, что цены на нефть увеличатся, если Федеральная резервная система США не повысит ставку на следующем заседании 13-14 июня.