НБУ объяснил, когда банки начнут снижать проценты по гривневым вкладам

В национальном банке дали прогноз, как долго банки будут держать высокие ставки по вкладам в национальной валюте.

Об этом говорится в Телеграмм-канале регулятора.

"Для защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ поддерживает курсовую стабильность, сохраняет высокую учетную ставку и дополнительными мерами побуждает банки активнее бороться за вкладчиков. Поэтому процентные ставки по гривневым депозитам продолжают расти", - говорится в сообщении.

Сегодня большинство банков предлагают по вкладам в национальной валюте 15-20% годовых, что позволяет защитить сбережения от обесценивания.

Такая ситуация, уверяют в Нацбанке, продлится долго.

"НБУ и в дальнейшем будет работать над сохранением привлекательности гривневых сбережений. Для этого учетная ставка еще длительное время будет оставаться высокой. Также НБУ будет держать под контролем ситуацию на валютном рынке", - отмечают в Нацбанке.

При текущих условиях ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже будут оставаться высокими, говорят в НБУ.

"В то же время в последующие годы, когда риски безопасности снизятся, а инфляция замедлится, ожидается уменьшение кредитных ставок", - спрогнозировали в НБУ.

Напоминаем:

В начале мая Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором существенно улучшил видение будущего экономики страны. Самое важное, что НБУ обновил прогноз по учетной ставке. Ранее он считал, что снизит ее только во втором квартале 2024 года, а сейчас - уже в конце 2023 года.

Нацбанк считает, что ставки по депозитам могут расти и в дальнейшем.

Потенциал для роста ставок видят и аналитики, однако доходность будет расти не по всем вкладам. Особенно значительные изменения наблюдаются в сегменте ставок по депозитам на три месяца.

Однако закреплять высокие ставки на более длинные периоды там не станут.

Если цикл снижения ключевой ставки начнется в 2023 году, то сейчас, вероятно, самые высокие процентные ставки по гривневым инструментам. По меньшей мере по тем, срок обращения которых превышает шесть месяцев. Следовательно, сейчас может быть лучшее время для размещения средств под самые высокие проценты.

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