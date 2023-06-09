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Укр / Рус

Обмен ламп от Укрпочты стал доступен для образовательных и медицинских учреждений

Пятница, 9 июня 2023, 10:47 - Анастасия Жарикова

Программу обмена ламп накаливания на светодиодные с 9 июня расширяют на учебные заведения и медицинскую сферу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

С сегодняшнего дня стартует первая фаза второй волны обмена ламп накаливания для юридических лиц.

В рамках правительственной программы обменять старые лампы на светодиодные могут не только физические лица, но и детские сады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные и музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения. А также некоторые поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

Такие заведения имеют право обменять:

  • по 3 лампы на 10 кв. м. в аудиториях, учительских, палатах, процедурных комнатах;
  • по 2 лампы на 10 кв. м. для мест общего использования.

Для обмена необходимо отправить запрос на получение LED ламп через портал Действие и выполнить следующие шаги:

  • авторизоваться на портале с помощью КЭП юридического лица;
  • проверить информацию о предприятии;
  • перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Обмен лампочек" и начать заполнение запроса;
  • указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
  • поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
  • указать местонахождение организации;
  • проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;
  • подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.

После подачи заявки, представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона в течение недели и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.

Получатели новых ламп будут обязаны передать соответствующее количество ламп накаливания в органы местного самоуправления для последующей утилизации.

"Укрпочта за 4 месяца организовала обмен 20 млн ламп, проект охватил всю страну, включая самые маленькие деревни - это впечатляющие масштабы. И это очередное доказательство того, что Укрпочта - едва ли не единственная компания, которая может выступать партнером в программах государственного уровня и что главное, обеспечить охват всей страны", – прокомментировал заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети Иосиф Борнак.

Экономическая правда

Экономическая правда
Укр / Рус
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