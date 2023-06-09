Обмен ламп от Укрпочты стал доступен для образовательных и медицинских учреждений

Программу обмена ламп накаливания на светодиодные с 9 июня расширяют на учебные заведения и медицинскую сферу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

С сегодняшнего дня стартует первая фаза второй волны обмена ламп накаливания для юридических лиц.

В рамках правительственной программы обменять старые лампы на светодиодные могут не только физические лица, но и детские сады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные и музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения. А также некоторые поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

Такие заведения имеют право обменять:

по 3 лампы на 10 кв. м. в аудиториях, учительских, палатах, процедурных комнатах;

по 2 лампы на 10 кв. м. для мест общего использования.

Для обмена необходимо отправить запрос на получение LED ламп через портал Действие и выполнить следующие шаги:

авторизоваться на портале с помощью КЭП юридического лица;

проверить информацию о предприятии;

перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Обмен лампочек" и начать заполнение запроса;

указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;

подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.

После подачи заявки, представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона в течение недели и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.

Получатели новых ламп будут обязаны передать соответствующее количество ламп накаливания в органы местного самоуправления для последующей утилизации.

"Укрпочта за 4 месяца организовала обмен 20 млн ламп, проект охватил всю страну, включая самые маленькие деревни - это впечатляющие масштабы. И это очередное доказательство того, что Укрпочта - едва ли не единственная компания, которая может выступать партнером в программах государственного уровня и что главное, обеспечить охват всей страны", – прокомментировал заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети Иосиф Борнак.

Экономическая правда