Курс валют 9 июня: сколько стоят наличные доллар и евро наличными
Пятница, 9 июня 2023, 09:58
В пятницу, 9 июня, гривна несколько ослабла против доллара и евро на "черном" рынке и в кассах банков.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,03 - 37,23 грн против котировок в 36,99 - 37,18 в четверг.
На это же время "черный" курс евро составлял 40,12 - 40,36 грн против курса 39,97 - 40,21 грн за евро в четверг.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 36,9 - 37,3 грн (курс на 8 июня - 36,85 - 37,3 грн);
- Евро - 39,75 - 40,4 грн (курс на 8 июня - 39,75 - 40,3 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 36,72 - 37,22 грн;
- Ощадбанк - 36,6 - 37,6 грн;
- Укрэксимбанк - 36,6 - 37,3 грн;
- Райффайзен - 36,8 - 37,2 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.