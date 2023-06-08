Хакеры взломали сайты московского провайдера и других российских компаний: желают успеха ВСУ

Хакеры взламали ряд российских сайтов и опубликовали там баннеры на поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины, в частности "лег" сайт московского провайдера АО "Инфотел".

Об этом ЭП стало известно из сети.

АО "Инфотел" – это московский провайдер, отвечающий за взаимодействие Центробанка России с другими юридическими лицами в России (банки, интернет-магазины, кредитные организации и т.п.).

Из-за кибератаки основные банки России и кредитные организации по всей РФ не имеют доступа к банковским системам и не могут производить платежи. Возможны также перебои со связью в Москве.

Также поддержку контрнаступления ВСУ "выразили" ряд сайтов:

А еще раньше были сломаны сайты: - https://akvamatika.com/ ; https://www.tehnika4u.ru/; https://army25.ru/; https://www.katrenstyle.ru/, сайт Московского Двора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – lavra-podvorie.ru.

На сайте монастыря разместили такое же "благословение контрнаступления", которое недавно было на сайте патриарха РПЦ Кирилла.

На других сайтах был размещен подобный контент в поддержку ВСУ, описание, кто и зачем начал войну.

lavra-podvorie.ru

Напоминаем:

В конце мая хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино.