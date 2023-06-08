Великобритания расширила санкции против Беларуси: запретили импорт золота и экспорт технологий для ВПК

Великобритания расширила санкции против Беларуси, новый пакет нацелен на ограничение экспорта из страны-союзника РФ и подавление обхода Россию западных санкций.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Великобритании.

Новый пакет санкций запрещает импорт золота, цемента, древесины и каучука, которые являются источниками дохода для Лукашенко, опираясь на меры, введенные в июле прошлого года по запрету импорта и экспорта товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.

"Мы также блокируем экспорт в Беларусь из Великобритании банкнот и оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия", - говорится в сообщении.

Также новые меры правительства Соединенного Королевства позволяют препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Великобритании.

Компании социальных медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции веб-сайтам белорусских СМИ, как это уже происходит с российскими пропагандистскими организациями.

Другие меры в этом пакете направлены на подавление тех, кто помогает России обходить санкции.

Под санкции также попадут более 100 человек и организаций, поддерживавших репрессии в Беларуси.

Экономическая правда