Строительство Россией АЭС в Венгрии: Украина направила ноту Еврокомиссии

Санкции против России должны быть расширены на атомную отрасль, строительство "Росатомом" АЭС в Венгрии, на фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС, выглядят "сюрреалистично".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией.

"Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией. "Росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты. Ожидаем, что предварительное решение о реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено. Поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета ОЭСР на министерском уровне", - подчеркнул Шмыгаль.

"На фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят "сюрреалистично", - добавил он.

Украина настаивает на том, чтобы санкции против России были усилены, в частности, в таких сферах, как атомная энергетика.

"Мы должны сделать все, чтобы business as usual со страной-террористом был невозможен и не поддерживал больше российскую военную машину", - сказал Шмыгаль.

Напоминаем:

В конце мая Европейская комиссия одобрила изменения в контракты на строительство новых реакторов на венгерской АЭС "Пакш", которые были заключены девять лет назад с "Росатомом".

Венгрия планирует расширить свою АЭС двумя реакторами ВВЭР российского производства. Мощность каждого составляет 1,2 гигаватта. Проект достройки был передан "Росатому" без тендера еще в 2014 году.

В апреле текущего года глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву добился соглашения об увеличении поставок газа из России и обновил соглашение о финансировании атомной электростанции "Пакш".

В то же время в марте Франция и Венгрия начали переговоры о сотрудничестве в атомной энергетике, что в итоге может привести к разрыву договора с Россией на расширение венгерской АЭС. Как писала Financial Times, Венгрия может ослабить свой промосковский курс, если переговоры с Францией увенчаются успехом. Тогда ЕС будет проще вводить санкции против российского ядерного экспорта из-за войны на Украине, чему Будапешт на сегодня сопротивляется.