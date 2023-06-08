Потери урожая на затопленных территориях могут достичь нескольких миллионов тонн

Из-за затопления в результате подрыва Каховской ГЭС может быть потеряно несколько миллионов тонн украинского урожая, только на правобережье Херсона потеряно 100 тысяч тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что затопленные земли нуждаются в полной агроэкологической оценке состояния почв, но после того, как взойдет вода. В большинстве случаев нужно будет применять специальные методы обновления почв.

По его словам, на этих угодьях выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок зерновых и масличных культур: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница.

"Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью", – добавил чиновник.

Высоцкий подчеркнул, что сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонщины, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тыс тонн урожая.

Наибольшей угрозой международной продовольственной безопасности является невозможность без орошения выращивать несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур.

Экономическая правда