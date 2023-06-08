TikTok планирует увеличить свой бизнес электронной коммерции до 20 миллиардов долларов – СМИ

TikTok планирует более чем в 4 раза увеличить размер своего глобального бизнеса в сфере электронной коммерции - до 20 млрд долл продаж товаров в этом году, делая ставку на быстрый рост в Юго-Восточной Азии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Это будет стремительным ростом по сравнению с прошлогодними 4,4 млрд долл валовой стоимости товаров, представляющей общую стоимость товаров, проданных через магазин TikTok Shop", - заявили собеседники на условиях анонимности.

TikTok делает ставку на такие рынки, как Индонезия, где инфлюенсеры продают товары от джинсов до помады, демонстрируя их в видео в прямом эфире.

TikTok также работает над расширением продаж в США и Европе, хотя эти рынки составляют лишь небольшую часть от цели в 20 миллиардов долларов, говорят источники.

Попытки TikTok расширить свою деятельность в сфере электронной коммерции в США могут показаться нелогичными, учитывая угрозы американских чиновников полностью запретить приложение из соображений национальной безопасности. Однако налаживание выгодных связей с американскими торговцами и брендами может помочь TikTok получить союзников именно тогда, когда компания начинает бороться с критикой в Вашингтоне и в судах, пишет Bloomberg.

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Экономическая правда