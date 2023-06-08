Расходы на оборону и безопасность в I квартале составили почти 390 миллиардов

В первом квартале года 61% расходов госбюджета пришлось на обороноспособность и безопасность Украины – на эти цели направили 389 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Доходы общего фонда госбюджета превысили плановый показатель на 141 млрд грн или 57%. Перевыполнение плана доходов стало возможным за счет грантов от Всемирного банка на бюджетную поддержку, которые не планировались. А именно 134 млрд. грн., что составляло 25% всех доходов государственного бюджета.

Без учета грантов перевыполнение плана доходов общего фонда в I квартале составило 7 млрд грн, или 3%.

От размещения ОВГЗ в I квартале получили 138 млрд грн, или 100% плана. От внешних кредиторов – 266 млрд грн, что на 78 млрд грн, или 23% меньше плана. В частности, 177 млрд грн поступило в рамках макрофинансовой помощи ЕС; 64 млрд грн – кредит правительства Канады; 24 млрд грн – ссуды Всемирного банка.

Расходы общего фонда госбюджета произведены меньше плана почти на 80 млрд грн, или на 11%.

"В условиях российской военной агрессии против Украины и продления военного положения 61% расходов было направлено на мероприятия, связанные с обороноспособностью и безопасностью государства (389 млрд грн).

Осуществление этих расходов полностью обеспечено за счет внутренних источников поступлений (доходы без учета грантов, средства от внутренних заимствований, возврат кредитов и приватизация государственного имущества)", – подчеркнул временный глава Счетной палаты Андрей Майснер.

В то же время не начато проведение расходов по пяти бюджетным программам за счет кредитов, привлекаемых государством в специальный фонд государственного бюджета на сумму 4,1 млрд грн.

На погашение государственного и гарантированного государством долга по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года направили на 11% меньше. Они составили 124 млрд грн, или 15% всех расходов государственного бюджета.

Экономическая правда