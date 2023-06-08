Энергосистема Украины снова не справилась с нагрузкой: помощь аварийно оказала Румыния 

Из-за дефицита электроэнергии Украине второй раз за последние несколько недель понадобилась аварийная помощь из Румынии.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В частности, энергосистема Украины не смогла самостоятельно преодолеть вечерний пик потребления вечером 7 июня.

"7 июня 2023 года с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовал", - отметили в "Укрэнерго".

По состоянию на утро, 8 июня, производства электроэнергии было достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но ситуация может снова повториться до конца текущего дня.

В этой связи "Укрэнерго" просит перенести использование мощной техники с вечерних часов (19:00-22:00) на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку.

Напоминаем:

Аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы.

Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

О дефиците электроэнергии в системе энергетики заговорили в начале мая. Причиной стал ремонт половины атомных блоков.

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