Производитель одежды и обуви Vans, The North Face и Timberland закрыл магазины в РФ, но с рынка не уходит

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и др.) решил закрыть свои магазины в РФ, а местное подразделение перевести на оптовые поставки.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО "ВФ Си-Ай-Эс".

Отмечается, что последние точки Vans в РФ закрыли весной 2023 года.

В "ВФ Си-Ай-Эс" на запрос газеты не ответили.

"VF Corporation решила сама развивать в России розничную сеть магазинов под маркой Vans в 2020 году, выкупив магазины, работающие под этим брендом, у своего франчайзи A3 Retail Group. По данным компании, на конец 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 магазинов Vans", - напоминает издание.

После начала полномасштабной войны в Украине VF Corporation в марте 2022 года приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи. По итогам 2022 года выручка "ВФ Си-Ай-Эс" снизилась на 50,8% в годовом измерении, до 1,36 млрд руб. Чистый убыток был 306,97 млн рублей против прибыли в 420 млн рублей в 2021 году.

"В апреле этого года "ВФ Си-Ай-Эс" получила первую в этом году декларацию соответствия на женскую и мужскую одежду под торговыми марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland, следует из данных Росаккредитации.

Поставщиком указана швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками - предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС. Указанные марки не подпадают под санкции ЕС, запрещающие поставки одежды в России дороже €300 за единицу товара", - добавляет газета.

Экономическая правда