Банк Канады повысил ключевую ставку до 22-летнего максимума

Банк Канады в среду повысил ставку овернайт до 22-летнего максимума в 4,75%, и рынки и аналитики сразу же прогнозируют еще одно повышение в следующем месяце, чтобы уменьшить "перегрев" экономики и стабильно высокую инфляцию.

Об этом пишет Reuters.

С января Центробанк находился в состоянии ожидания, чтобы оценить влияние предыдущих повышений после того, как в марте 2022 года восемь раз повысил стоимость заимствований до 15-летнего максимума в 4,50% - самого быстрого цикла ужесточения жесткости в истории банка.

На удивление высокие потребительские расходы, восстановление спроса на услуги, оживление жилищной активности и напряженный рынок труда свидетельствуют о том, что избыточный спрос является более устойчивым, чем ожидалось, говорится в заявлении центрального банка.

Отметив рост инфляции в апреле и тот факт, что трехмесячные показатели базовой инфляции остаются высокими, Банк Канады заявил, что "усилились опасения, что инфляция может застрять на уровне, значительно выше целевого показателя в 2%".

Учитывая это, совет управляющих Банка решил, что "монетарная политика не была достаточно ограничительной, чтобы вернуть спрос и предложение в равновесие и стабильно вернуть инфляцию к целевому уровню 2%".

"Мы ожидаем повышения еще на 25 базисных пунктов в июле", - сказал вице-президент по экономике рынков капитала в Scotiabank Дерек Холт.

Последний раз ставка достигала 4,75% в апреле-мае 2001 года.

Лидер главной оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуатье выступил перед своей парламентской фракцией и обвинил премьер-министра-либерала Джастина Трюдо в том, что тот раскручивает инфляцию с помощью дефицитных расходов и ведет страну к "полномасштабному финансовому кризису".

Однако министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что экономическое восстановление после пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину стимулирует рост цен.

Ни одна страна не имеет "лучших позиций для мягкой посадки, чем Канада", - сказала она журналистам. "Мы очень близки к завершению этого сложного периода и возвращению к низкой, стабильной инфляции и сильному, устойчивому росту", - резюмировала она.

Экономическая правда