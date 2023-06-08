Суммы взысканных штрафов за неиспользование PPO уже измеряют миллиардами

Сумма штрафов за неиспользование предпринимателями кассовых аппаратов, начиная с 2021 года, уже достигает более 2 млрд гривен, причем - большая часть этой суммы приходится на первый год большой войны.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, несмотря на то, что количество проверок за время большой войны уменьшилось, как уменьшилось и количество наложенных штрафов, сумма штрафов за неиспользование ПРРО/РРО выросла в разы.

В 2022 году количество проверок уменьшилось на 17% - с, в среднем, 2230 проверок в месяц до 1860. Количество наложенных штрафов уменьшилось с 30 тыс в 2021 году до 23 тыс - в 2022 году.

В то же время, если в 2021 году налоговики по результатам проверок наложили штрафов на сумму 540,8 млн гривен, то в 2022 году эта сумма уже достигла 1,349 млрд гривен.

Такой рост общей суммы связан с тем, что с 1 января 2022 года размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное - вместо 50% от чека на 150%.

Стоит также отметить, что большая часть суммы штрафов за ПРРО/РРО в прошлом году была наложена в октябре. Общая сумма санкций за октябрь - 754,5 млн грн - больше, чем за весь 2021 год.

Однако в 2023 году эти показатели имеют шанс превысить результаты проверок в первый год войны.

Во-первых, с начала года количество проверок в месяц уже увеличилось по сравнению с 2022 годом аж на 6%.

Во-вторых, с 1 июля планируют отменить мораторий на документальные проверки для бизнесов, которые не работают с подакцизными товарами.

При этом, четверть предпринимателей до сих пор не имеют кассовых аппаратов. По данным Опендатабот, пока только 76% бизнесов перешли к фискализации продаж.

В целом, как подытожили в Опендатабот, с начала 2021 года, когда официально закон о кассовых аппаратах вступил в силу, до мая 2023 года было проведено 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59, 7 тысяч штрафов на общую сумму 2 млрд грн.

В Украине зарегистрировано около более 3,3 млн ФЛП и компаний, более чем 340 тысяч из них работают по упрощенной системе налогообложения.

Напоминаем:

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу еще 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год. В начале полномасштабного вторжения государство для сохранения бизнеса запретили штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

В случае выявления нарушений, санкции применяются для каждого отдельного чека.

Уже в июле 2023 года мораторий на проведение проверок может быть отменен - в случае, если Верховная Рада примет законопроект №8401.