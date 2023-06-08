Нефть дешевеет, поскольку перспективы слабого спроса снова в центре внимания

Цены на нефть упали в четверг, поскольку беспокойство по поводу ослабления спроса из-за замедления мировой экономики затмило ожидаемое падение предложения из-за обещанного Саудовской Аравией сокращения добычи.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 6 центов, или на 0,1%, до 76,89 доллара за баррель по состоянию на 06:40 по Гринвичу, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 6 центов, или на 0,1%, до 72,49 доллара.

Оба бенчмарки выросли примерно на 1% в среду, поддержанные планами Саудовской Аравии по глубокому сокращению добычи.

"Цены на нефть в последнее время пытаются восстановиться, но это было трудно", - сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

"Более ограниченное предложение, но более слабые перспективы спроса могут продолжать удерживать цены на нефть в пределах широкого диапазона, который наблюдается с начала года, с непосредственным сопротивлением на уровне 80 долларов за нефть марки Brent", - добавил он.

Больший, чем ожидалось, прирост запасов топлива в США, о котором сообщалось в среду, вызвал беспокойство относительно спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя нефти, особенно учитывая то, что ожидался рост поездок на выходные, связанные с Днем памяти жертв войны.

Запасы бензина за неделю выросли на 2,7 млн баррелей, сообщило в среду Агентство по охране окружающей среды, что превысило ожидания аналитиков относительно роста на 880 тыс баррелей.

Запасы дистиллятов за неделю выросли почти на 5,1 млн баррелей, что превысило прогнозы аналитиков на 1,3 млн баррелей.

"Мы рассматривали возможность существенного снижения нашего прогноза цен на нефть в отсутствие действий ОПЕК+ в минувшее воскресенье, но даже сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки выглядит маловероятным, чтобы поддержать устойчивый рост цен", - отметили аналитики Citi в четверг.

"Прогнозы ОПЕК и МЭА выдают желаемое за действительное относительно ускорения роста спроса до конца года", - добавили аналитики.

Между тем, запасы нефти в США неожиданно упали на 451 тыс баррелей за неделю, поскольку нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали топливо на самом высоком уровне с 2019 года во время празднования Дня памяти.

Экономическая правда