Курс валют 8 июня: сколько стоят наличные доллар и евро наличными

В четверг, 8 июня, гривня ослабла против евро и доллара на "черном" рынке, однако укрепилась в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:35 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 36,99 - 37,18 грн против котировок в 36,92 - 37,13 в среду.

На это же время "черный" курс евро составлял 39,97 - 40,21 грн против курса 39,84 - 40,14 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 36,85 - 37,3 грн (курс на 7 июня - 36,9 - 37,3 грн);

Евро - 39,75 - 40,3 грн (курс на 7 июня - 39,8 - 40,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 36,73 - 37,23 грн;

Ощадбанк - 36,6 - 37,6 грн;

Укрэксимбанк - 36,65 - 37,35 грн;

Райффайзен - 36,8 - 37,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





