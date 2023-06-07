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Meta близка к разрешению спора с антимонопольным регулятором Германии

Среда, 7 июня 2023, 17:38 - Алексей Павлыш

Немецкое антимонопольное ведомство заявило, что компания Meta планирует ввести новый вид аккаунтов для пользователей своих платформ Facebook и Instagram, что является шагом к решению антимонопольных проблем после многолетних дискуссий с регулятором.

Об этом пишет Reuters.

Центр учетных записей Meta позволит пользователям принимать "в основном свободное и информированное решение" о том, хотят ли они использовать такие аккаунты, как Instagram и Facebook, в сочетании или по отдельности, заявили в офисе компании.

"Мы обновили вид аккаунтов Meta, чтобы более прозрачно показать, как наши сервисы работают вместе, и дать людям больше контроля над этими функциями", - сказал представитель Meta.

Компания будет продолжать конструктивно сотрудничать с ведомством, добавил представитель компании.

В 2019 году антимонопольное ведомство пыталось запретить Meta - тогда еще Facebook - объединять данные пользователей из нескольких источников без их согласия.

Это вызвало многолетние юридические споры. Ожидается, что высший суд Европейского Союза рассмотрит это дело в июле.

Ведомство заявило, что его последняя оценка основывается на стандартах, разработанных в 2019 году, и поэтому оно не может исключить, что могут потребоваться более строгие требования, чтобы удовлетворить немецкое антимонопольное законодательство.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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