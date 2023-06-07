УЗ назначила дополнительный поезд из Одессы в Киев: график движения

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительного поезда №248/247 Одесса - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Поезд будет курсировать из Одессы с 11 июня по вторникам, четвергам и воскресеньям: отправляться в 17:11, прибывать в Киев в 8:53. В обратном направлении, из Киева, поезд будет отправляться с 12 июня по понедельникам, средам и пятницам в 17:14, и прибывать в Одессу в 9:12.

"Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования - со столицей.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда