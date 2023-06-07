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Армянские, казахские и гонконгские банки блокируют платежи из России из-за риска санкций

Среда, 7 июня 2023, 14:20 - Анастасия Жарикова

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплаты за электронику и коммуникационное оборудование от компаний из России.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Последние две недели все чаще случаются случаи, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 8542, включающей процессоры, микросхемы и т.д.

Один из собеседников пояснил, что это связано с введением десятого пакета санкций США. Ограничения угрожают банкам, сотрудничающим с РФ, и касаются, в частности, любого предоставления средств, товаров или услуг в пользу заблокированного или от такого лица.

В результате российским компаниям придется ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и другой техники под другими кодами.

"Некоторые коллеги столкнулись с проблемами оплаты компонентов и другой электроники через гонконгские банки", - отметил глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Он добавил, что партнеры из Гонконга говорят, что ситуация с платежами тяжелая и связана с санкционным давлением.

В то же время, блокируют оплату не все армянские или гонконгские банки, а сами поставщики начинают использовать "другие способы проведения платежей".

Также контроль над транзакциями санкционной продукции, в том числе электроники усилили казахские банки.

"Прямо у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и т.п. невозможно, а через третьи страны – все сложнее и сложнее, поэтому через полгода мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции", – сказал гендиректор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

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Экономическая правда
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