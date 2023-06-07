В Укрэнерго рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на энергосистему

Из-за созданного паводка, созданного подрывом россиянами Каховской ГЭС, в Херсоне и соседних населенных пунктах без света остались почти 20 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго, Министерства энергетики.

Кроме того, подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ. Основные мощности теплоэлектроцентрали пока вне зоны риска.

Укрэнерго и Укргидроэнерго прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения ГЭС. Чтобы уменьшить объем воды, которая поступает в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление, меняется режим работы гидроэлектростанций.

В Херсоне подтоплены и повреждены 129 трансформаторных подстанций. Также на Николаевщине в результате паводка подтоплены две солнечные электростанции.

Ситуацию на Запорожской АЭС постоянно мониторят эксперты Энергоатома, пока прямой угрозы для нее нет.

Россияне обстреливают прифронтовые регионы, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 7 населенных пунктов. Враг обстрелял территорию одной из электростанций, но станция работает.

В результате предыдущих обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Энергетическая система страны работает стабильно, дефицита электроэнергии нет. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС и некоторых АЭС оператор призывает в течение дня распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.

"Однако из-за подрыва Каховской ГЭС в будущем возможны трудности с питанием и налаживанием стабильного электроснабжения для потребителей прилегающих территорий после их деоккупации", - отмечают в Минэнерго.

Импорт электроэнергии вчера составил 126 МВт*ч, а экспорт в Польшу - 800 МВт*ч. Экспорт в Польшу осуществляется с 10 до 15 часов, импорт из Словакии - с 16 до 19 часов. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют.





