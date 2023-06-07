Нефть дешевеет вторую сессию подряд на фоне замедления экономических показателей

Нефть в среде дешевеет второй день подряд из-за усиления беспокойства по поводу глобальных экономических проблем.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы нефти Brent упали на 56 центов, или на 0,7%, до 75,73 долларов за баррель в 07:05 по Гринвичу.

Фьючерсы нефти West Texas Intermediate в США упали на 52 цента, также на 0,7%, до 71,22 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя подскочили более чем на 1 доллар в понедельник после решения Саудовской Аравии на выходных сократить добычу на 1 млн баррелей в день до 9 млн баррелей в день в июле.

Что повлияло на цены

"Опасения рецессии, прекратив все больше и больше мрачных экономических показателей, указывают на замедление, держали цены на нефть, поддерживая все усилия ОПЕК+ повысить цены на плаву", - отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Запас бензина в США вырос примерно на 2,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов выросли примерно на 4,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 2 июня.

Неожиданность накопления запасов топлива вызвала обеспокоенность потреблением крупнейшим в мире потребителем нефти, особенно из-за роста спроса на подорожание во время выходных в День памяти.

Официальные данные Китая в среду показали, что его экспорт в мае сократился быстрее, чем ожидалось, а импорт упал, хотя и такими темпами, последние производители пытались найти спрос за границей, а внутреннее потребление осталось безжизненным.

Импорт сырой нефти в Китай, крупнейший в мире импортер нефти, в мае вырос до третьего высшего месячного уровня за всю историю, последнюю нефтепереработчики накопили запасы.