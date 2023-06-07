За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился на 2,5 метра

В среду продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище, за сутки он уменьшился почти на 2,5 метра.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

На 10 утра в среду уровень водохранилища в районе Никополя составляет 14,41 м.

Продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

В течение ночи чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений плотины вода еще будет прибывать, отмечают в Укргидроэнерго.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на правобережной Херсонщине уже затоплено 1852 дома. Эвакуированы 1457 человек.

Сейчас для борьбы с последствиями привлечено почти 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС.

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Напоминаем:

Опасные для здоровья вещества со дна Каховского водохранилища и мор рыбы, который начнется через несколько дней, могут сделать непригодной для использования воду в районах, подтопленных в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Согласно прогнозам "Укргидроэнерго", пик разлива воды из Каховского водохранилища должен состояться сегодня, 7 июня, а через 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет.





