Курс валют 7 июня: гривня укрепляется против доллара и евро
Среда, 7 июня 2023, 09:55
В среду, 7 июня, котировки гривни как на "черном" рынке, так и в кассах банков укрепились против доллара и евро.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 36,92 - 37,13 грн против котировок в 37,09 - 37,23 во вторник.
На это же время "черный" курс евро составлял 39,84 - 40,14 грн против курса 40,03 - 40,31 грн за евро во вторник.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 36,9 - 37,3 грн (курс на 6 июня - 36,9 - 37,35 грн);
- Евро - 39,8 - 40,35 грн (курс на 6 июня - 39,8 - 40,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 36,73 - 37,23 грн;
- Ощадбанк - 36,57 - 37,57 грн;
- Укрэксимбанк - 36,65 - 37,35 грн;
- Райффайзен - 36,8 - 37,2 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.