Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов

Правительство выделит 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Следующее важное решение - это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что это будут водопроводы Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица - Томаковка.

Водопроводы необходимы, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

"Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас происходит эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Уровень воды поднялся уже более чем на три метра. 1500 домов подтоплены. В Херсоне развернуть три эвакуационных пункта. Привлекаем дополнительные силы ГСЧС.

Экономическая правда.