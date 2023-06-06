Подрыв Каховской ГЭС может привести к дисбалансу в энергосистеме - Минэнерго

Подрыв Каховской ГЭС скажется на уровне воды на других украинских гидроэлектростанциях, из-за чего может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.

Об этом сообщил Министр энергетики Герман Галущенко во время заседания Международного консультативного совета высокого уровня, передает пресс-служба Минэнергетики.

По его словам, несмотря на то, что станция после оккупации не выдавала электроэнергии в систему, прорыв нарушил целостность всего гидроузла. Поэтому сейчас есть риск, что гидроэнергетика, которая балансировала украинскую энергосистему, не сможет работать на необходимую мощность.

Галущенко добавил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров и увеличение пропускных способностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт.

Кроме того, в полном восстановлении нуждаются энергообъекты, которые будут разрушены из-за подрыва и вызванного им наводнения. Речь идет о сетях, генерирующих мощностях, линиях электропередачи. Это потребует колоссальных ресурсов, и Украина будет рассчитывать на поддержку партнеров в этом вопросе.

"Еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что европейская сторона готова поддержать Украину в вопросе увеличения импорта электроэнергии, а также усилить давление на Россию", - говорится в сообщении.

Также министр энергетики США Дженнифер Гренгольм в свою очередь подчеркнула, что Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины на всех уровнях и готовы оказать дополнительную помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.

Напомним:

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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