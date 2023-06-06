Зеленский анонсировал радикальные финансовые новации и налоговую реформу

Президент Владимир Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу, которая обязательно будет реализована после войны, а также другие финансовые новации, которые позволят увеличить доходы граждан Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос об отношении к проекту налоговой реформы "10-10-10", передает "LIGA.net".

"По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1000 евро, а у нас 500-600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые", - отметил он.

Он пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока не вносят на рассмотрение, потому что идет война и существуют договоренности с Международным валютным фондом.

"Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас, когда не наша экономика генерирует деньги, а их нам дают. Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других государств. Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институции боятся рисков снижения налогов. Когда большие риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно, тебе никто не даст такой возможности", - сказал Зеленский.

В то же время он дал понять, что остается сторонником варианта налоговой реформы под названием "10-10-10".

"Программа мне нравится, но нужно, чтобы она нравилась не только нам с вами", - подытожил он.

"Реформа правильная, реформа точно будет. Восстановление нашего государства должно быть в лучшей [налоговой] системе Европы, чтобы наше государство было привлекательным для возвращения", сказал Зеленский.

Напоминаем:

Над концепцией реформы "10-10-10" работают в Офисе президента совместно с Министерством экономики.

Реформа предусматривала снижение:

до 10% налога на добавленную стоимость (который сейчас составляет 20%),

до 10% налога с доходов физлиц (сейчас 18%),

до 10% прибыль предприятий (сейчас 18%).

Однако во время войны предполагалось повысить вдвое ставку военного сбора до 3%. Кроме того, планировалось отменить уплату ЕСВ (сейчас 22% от фонда оплаты труда работника), но оставить для ФЛП, которые находятся на системе единого налога.

В то же время у реформы нашлись и противники.

В ноябре 2022 года глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обещал поставить точку на налоговой реформе "10-10-10", а ее авторов назвал "маргинальными псевдоэкспертами."

В марте этого года МВФ прямо сказал, что Украина до конца войны должна воздержаться от любых налоговых изменений, если они уменьшат поступления в бюджет.