"АрселорМиттал" приостановил производство стали, чтобы уменьшить потребление воды в регионе

"АРСЕЛЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Крупнейшая горно-металлургическая компания в Украине, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановила производство стали, чтобы уменьшить потребление воды в критических условиях.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором "АрселорМиттал Кривой Рог" ограничил потребление воды и уже поставил на паузу ряд процессов металлургического производства", - говорится в сообщении.

Так, работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена. Это позволит предприятию сохранить рабочие агрегаты и снизить объемы потребления воды до нормализации ситуации.

Компания приостановит выплавку стали, а также производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производства, а также ГОК.

Отмечается, что логистическо-сырьевая цепочка компании работает стабильно, удовлетворенность клиентов является нашим неизменным приоритетом.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" уверяют, что выполнят все заказы в полном объеме во избежание каких-либо неудобств.

"Как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы будет понятно в течение ближайших 3-4 дней после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище и других последствий теракта, который совершил враг", - добавили в компании.

Напомним:

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Экономическая правда.