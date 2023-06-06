В мае местные бюджеты получили почти 16 миллиардов субвенций

міністерство фінансів україни

Правительство в мае 2023 года перечислило местным бюджетам 15,8 млрд грн межбюджетных трансфертов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Эта сумма составила 87,2 % от предусмотренных росписью ассигнований. В частности было перечислено:

- базовую дотацию перечислено в сумме 2,4 млрд грн, или 100 % к росписи ассигнований;

- дополнительные дотации перечислено в сумме 2,2 млрд грн, или 100 % к росписи ассигнований.

"Также в распоряжении органов местного самоуправления, территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных территорий в мае осталась реверсная дотация в объеме 242 млн грн, которая не перечислялась в государственный бюджет в условиях военного времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам за январь - май 2023 года увеличились на 52,6 млрд грн и составляют 168 млрд гривен.

В министерстве добавляют, что остатки средств увеличились во всех регионах Украины, что позволило органам местного самоуправления и в дальнейшем обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Экономическая правда.