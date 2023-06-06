Япония инвестирует в водород более $100 миллиардов в течение 15 лет

Япония планирует инвестировать 15 триллионов иен (107,5 млрд долл) в течение следующих 15 лет для обеспечения страны водородом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства.

"Во всем мире страны соревнуются за разработку водорода как средства сокращения выбросов в некоторых из самых сложных для декарбонизации отраслей, таких как производство стали и химическая промышленность, а также из-за его потенциальной полезности для очистки энергетического сектора.

Япония, которая впервые опубликовала свою Базовую водородную стратегию в 2017 году, во вторник объявила о пересмотренной цели увеличить поставки водорода до 12 миллионов тонн в год к 2040 году", - пишет агентство.

Первоначальный план предусматривал, что к 2030 году поставки водорода в Японии достигнут 3 миллионов тонн в год с 2 миллионов тонн сейчас.

К 2050 году Япония стремится достичь около 20 миллионов тонн, когда ожидается, что мировой рынок водорода будет генерировать 2,5 триллиона долларов годового дохода.

Из плана в 15 триллионов иен правительство планирует выделить 6-8 триллионов, а остальные средства поступят от частного сектора, сообщили в Министерстве промышленности.

План также имеет целью помочь японским компаниям играть центральную роль в обеспечении электролизеров, необходимых для производства водорода из воды.

Экономическая правда