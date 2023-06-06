На месте разрушенной Каховской ГЭС очень быстро будут строить новую станцию - "Укргидроэнерго"

ЧАО "Укргидроэнерго" после деоккупации территории построит на месте разрушенной российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС новую станцию, причем будет это делать ускоренными темпами.

Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Происходит размыв гидросооружений и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", - сказал он.

По словам Сироты, уже сегодня "Укргидроэнерго" начало профессиональные обсуждения, как после деоккупации быстро перегородить плотину. К этому привлечены специалисты проектного института и строители.

Кроме того, специалисты обсуждают меры, как подать воду из верхних водохранилищ Днепровского каскада для обеспечения областей, которые будут страдать от недостатка воды. Речь идет о трех-четырех областях.

Поставлена задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды.

Также будет осуществлена переброска воды из днепровского каскада в Кривой Рог.

Кроме того, "Укргидроэнерго" подало в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.

"Мы будем экономить воду, чтобы, когда будет необходимо наполнить Каховское водохранилище, мы быстро его наполнили для обеспечения водой (пострадавших) областей", - сказал он.

Сирота уточнил, что эти решения были приняты на заседаниях СНБО и Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которые состоялись сегодня.

Напоминаем:

Согласно последним данным "Укргидроэнерго", сейчас скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет 16 см/ч:

По состоянию на 11:00 разрушены 16 затворов, здание ГЭС и вставка земляной плотины между зданием ГЭС и шлюзом и админкорпус. Станция не подлежит восстановлению.