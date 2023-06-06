Правительство упростило процедуру оформления паспортов

Кабинет министров 6 июня одобрил постановление, которое значительно упростит процедуру оформления паспортов, в том числе для тех, кто временно находится за границей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отныне Государственная миграционная служба, ее территориальные органы, зарубежные дипломатические учреждения будут иметь непосредственный доступ к Госреестру актов гражданского состояния граждан.

"Таким образом, эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождения в форме выписки из этого реестра", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что это значительно упростит процедуру оформления паспортных документов.

"Наработка и сопровождение этого документа осуществлялось в рамках работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с ВОТ через территорию третьих стран в Украину.

Принятая сегодня новация позволит таким украинцам быстрее восстановить паспортные документы. Также это оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов", - добавили в правительстве.

Экономическая правда