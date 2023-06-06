Microsoft выплатит $20 миллионов, чтобы урегулировать обвинения в нарушении конфиденциальности детей

Корпорация Microsoft заплатит 20 млн долл, чтобы урегулировать обвинения Федеральной торговой комиссии США (FTC) в том, что компания незаконно собирала личную информацию детей без согласия их родителей.

Об этом пишет Reuters.

Компания была обвинена в нарушении закона США о защите конфиденциальности детей в Интернете путем сбора личной информации от детей, которые подписались на ее игровую систему Xbox, без уведомления их родителей или получения их согласия, а также путем сохранения личной информации детей, говорится в заявлении регулятора.

Приказ требует от Microsoft принять меры для улучшения защиты конфиденциальности детей-пользователей системы Xbox. Он распространит защиту на сторонних издателей игр, с которыми Microsoft делится данными, заявили в Комитете.

Представитель Microsoft заявил, что компания обязуется выполнить приказ. Он добавил, что процесс создания учетных записей будет обновлен, а сбой в сохранении данных, обнаруженный в системе компании, будет устранен.

"Предложенный нами приказ облегчает родителям защиту приватности их детей на Xbox и ограничивает информацию, которую Microsoft может собирать и хранить о детях", - сказал директор Бюро защиты прав потребителей FTC Сэмюэль Левин.

"Этот шаг также должен четко показать, что аватары, биометрические данные и медицинская информация детей не освобождаются от надзора регулятора", - добавил он.

Закон требует от онлайн-сервисов и веб-сайтов, ориентированных на детей до 13 лет, сообщать родителям о личной информации, которую они собирают, и получать проверяемое согласие родителей, прежде чем собирать и использовать любую личную информацию детей.

Согласно иску, с 2015 по 2020 год Microsoft хранила данные, полученные от детей при создании учетной записи, даже если родители не смогли завершить этот процесс.

Экономическая правда