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Правительство выделило 120 миллионов на обеспечение подачи питьевой воды в Николаев

Вторник, 6 июня 2023, 13:56 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров на заседании во вторник, 6 июня, принял решение выделить 120 миллионов гривен Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Принимаем безотлагательные решения для обеспечения населения на юге Украины питьевой водой", - написал он.

Вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.

Ожидается, что проект позволит добиться необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Экономическая правда

Шмыгаль Кабмин вода
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