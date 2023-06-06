Правительство выделило 120 миллионов на обеспечение подачи питьевой воды в Николаев

Кабинет Министров на заседании во вторник, 6 июня, принял решение выделить 120 миллионов гривен Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Принимаем безотлагательные решения для обеспечения населения на юге Украины питьевой водой", - написал он.

Вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.

Ожидается, что проект позволит добиться необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Экономическая правда