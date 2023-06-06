Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риски подтопления еще и ТЭЦ

Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риски подтопления энергетических объектов в Херсонской области, в частности может быть затоплена Херсонская ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Есть риски подтопления энергообъектов на Херсонщине, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н "Остров"), возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на постепенное снижение уровня воды в Каховском водохранилище, в министерстве отмечают, что для оккупированной Запорожской АЭС прямой угрозы нет.

"Эксперты НАЭК "Энергоатом" постоянно мониторят ситуацию", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным "Укргидроэнерго", сейчас скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище 16 см/ч:

"По состоянию на 11:00 разрушены 16 затворов, здание ГЭС и вставка земляной плотины между зданием ГЭС и шлюзом и админкорпус. Станция не подлежит восстановлению", - сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Сейчас гидроэнергетики составили график по работе каскада с целью уменьшения потерь водных ресурсов.

Напоминаем:

Ранее в сети было распространено видео, из которого видно, что Каховская ГЭС полностью затоплена.

Уровень воды в водохранилище снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной ЗАЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.